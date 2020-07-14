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Заступника начальника військового ліцею імені Богуна затримали на хабарі

Киев, Вівторок 14 липня 2020 14:43
Заступника начальника військового ліцею імені Богуна затримали на хабарі
Фото: затримання посадовця (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження

Заступника начальника Київського військового ліцею імені Івана Богуна затримали за одержання хабаря. Посадовець вимагав 5 тисяч доларів за вступ до навчального закладу.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Як повідомляється, за вказану суму заступник начальника обіцяв мешканці Києва зарахування на навчання до ліцею її родича. СБУ затримала посадовця у його службовому кабінеті під час отримання частини хабаря у розмірі 2,5 тисячі доларів.

Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

Фото: затримання посадовця (ssu.gov.ua)

Наразі посадовця було поміщено до гауптвахти Центрального управління Військової служби правопорядку. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області на хабарі затримали голову земельної комісії однієї з міських об'єднаних територіальних громад.

Крім того, у Волинській області затримали чоловіка, який за 200 тисяч доларів "продавав" посаду міністра в Кабміні.

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