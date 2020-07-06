Фото: затримання чиновника (npu.gov.ua)

Чиновник просив 70 тисяч гривень за виділення в оренду земельної ділянки

У Дніпропетровській області на хабарі затримали голову земельної комісії однієї з міських об'єднаних територіальних громад. Чиновник за 70 тисяч гривень обіцяв вирішити питання виділення в оренду земельної ділянки площею 2,3 гектара.

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

Як зазначили правоохоронці, чиновник також є депутатом міської ради. Його затримали на отриманні першої частини хабара в 44 тисячі гривень.

"У суботу, 4 липня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області Нацполіції спільно з Новомосковською місцевою прокуратурою затримали голову комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру однієї з міських об'єднаних територіальних громад", - повідомили в поліції.

Вирішується питання про повідомлення чиновнику про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Раніше РБК-Україна писало, що у Волинській області затримали чоловіка, який за 200 тисяч доларів "продавав" посаду міністра в Кабміні.

Також повідомлялося, що підполковника Служби безпеки України затримали на вимаганні 250 тисяч доларів хабара за приховування деталей смерті народного депутата.

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Автор: Игорь Литвиненко