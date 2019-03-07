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Заступник держсекретаря США зустрівся з кандидатами в президенти України

Новини » Вибори 2019    07.03.2019 - 12:38
Заступник держсекретаря США зустрівся з кандидатами в президенти України
Фото: Девід Гейл (flickr.com/usembpak)

Девід Гейл також провів зустрічі з Володимиром Гройсманом, Павлом Климкиным, Степан Полторак

Заступник державного секретаря США Девід Гейл зустрівся з кандидатами на пост президента України. Про це заявив заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Гейл в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Також Гейл провів зустрічі з президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

"Що стосується моїх зустрічей. Вчора я зустрівся з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним і міністром оборони Степаном Полтораком, з представниками громадянського суспільства. Сьогодні я бачився з провідними кандидатами на президентський пост", - повідомив Гейл.

Додамо, що під час виступу Гейл заявив, що стійкість і витривалість українського народу є предметом захоплення.

"Я наголошую стійкість і витривалість українського народу. Це є предметом захоплення для всіх нас. Вчора я почав свій день з візиту на Майдан, значення якого дуже змінилося з тих пір, як я був тут 22 роки тому. Я вшанував полеглих біля меморіалу. Полеглих як у внутрішньому конфлікті, так і під час зовнішньої агресії. Якісь інші країни і народи, можливо, навіть здалися б під час таких випробувань, які відбулися на шляху України", - повідомив Гейл.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак із заступником державного секретаря США з політичних питань Девідом Гейлом обговорили стан впровадження оборонної реформи в Україні.

Додамо, 5 березня, заступник держсекретаря США з політичних справах Девід Гейл прибув з візитом до Києва.

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