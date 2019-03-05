Заступник голови Держдепу США сьогодні приїде до України

Фото: Девід Гейл (lb.usembassy.gov)

Девід Гейл проведе зустрічі з керівництвом країни

З 5 по 7 березня в Україні перебуватиме заступник держсекретаря США з політичних справ Девід Гейл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства США в Україні.

Повідомляється, що Гейл проведе зустрічі з керівництвом країни і політичними лідерами, щоб запевнити Київ у незмінній підтримці США суверенітету і територіальної цілісності України. Крім того, він обговорить майбутні вибори, антикорупційні заходи і питання дотримання прав людини з урядовцями та лідерами громадянського суспільства, а також покладе квіти до Меморіалу Небесної сотні, щоб вшанувати тих, хто віддав життя за свободу під час Революції гідності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп продовжив санкції проти Росії, введені в 2014 році через ситуацію в Україні. Обмежувальні заходи продовжені ще на один рік.

До цього посол США в Євросоюзі Гордон Сондланд заявив, що Євросоюз і Сполучені Штати зберігають єдність у принциповому питанні підтримки України в умовах російської агресії.