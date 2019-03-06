Полторак обговорив з замдержсекретаря США впровадження оборонної реформи

Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

В ході зустрічі сторони обговорили питання подальшої політичної підтримки з боку США на усіх міжнародних майданчиках

Міністр оборони України Степан Полторак з заступником державного секретаря США з політичних питань Девідом Гейлом обговорили стан впровадження оборонної реформи в Україні. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

За словами Полторака, Україна зацікавлена в тому, щоб закупівлі для армії були прозорими та відкритими.

"Жодного сумніву немає, що ми продовжуватимемо реформи, адже вони є життєво необхідними. Українські військовослужбовці щодня ризикують життям, знаходячись на лінії зіткнення, і ми маємо зробити усе, залежне від нас, щоб бійці були забезпечені усім необхідним та належно підготовлені до будь-яких викликів. Ми не маємо права зупиняти реформи, а лише обов’язково рухатися уперед",- зазначив Полторак.

В ході зустрічі сторони обговорили питання подальшої політичної підтримки з боку США на усіх міжнародних майданчиках, продовження дій санкцій, допомогу щодо протистояння інформаційному тиску на Україну з боку країни-агресора, та подальше надання матеріально-технічної допомоги з боку США для українського оборонного відомства.

Нагадаємо, вчора заступник держсекретаря США з політичних справ Девід Гейл прибув з візитом в Київ.

РБК-Україна писало, що міністр оборони України Степан Полторак назвав п'ять пріоритетів на 2019 рік.

"П'ять пріоритетів на 2019 рік. Тому, п'ять основних елементів оборонної реформи, перше - це ефективний оборонний менеджмент. В цьому році ми нову систему управління повинні реформувати до кінця. Друге - оборонне планування на основі можливостей, яке з'єднане з бюджетними процесами. Третє - оборонні закупівлі", - сказав він.

Міністр додав, що в 2019 році закупівля повинна відбуватися на нових принципах.