В Подмосковье упал беспилотник, - СМИ
Иллюстративное фото: в Коломне упал беспилотник (24tv)
В городе Коломна Московскої области сообщают о падении беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 112.
Отмечается, что экстренные службы выехали на место падения дрона в лесном массиве.
На месте обнаружили обломки крыла, двигатель и небольшую воронку.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что сегодня в РФ заявили, что Украина якобы попыталась атаковать Кремль при помощи дрона.
В сети уже появились видео момент "удара".
Тем временем в Москве запретил запускать беспилотники.
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