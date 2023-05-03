В Подмосковье упал беспилотник, - СМИ

В городе Коломна Московскої области сообщают о падении беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 112 .

Отмечается, что экстренные службы выехали на место падения дрона в лесном массиве.

На месте обнаружили обломки крыла, двигатель и небольшую воронку.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что сегодня в РФ заявили, что Украина якобы попыталась атаковать Кремль при помощи дрона.

В сети уже появились видео момент "удара".

Тем временем в Москве запретил запускать беспилотники.

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