ua ru
Ср, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Подмосковье упал беспилотник, - СМИ

Новина українською →
Среда 03 мая 2023 16:33
В Подмосковье упал беспилотник, - СМИ Иллюстративное фото: в Коломне упал беспилотник (24tv)
Автор: Елизавета Драбкина

В городе Коломна Московскої области сообщают о падении беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 112.

Отмечается, что экстренные службы выехали на место падения дрона в лесном массиве.

На месте обнаружили обломки крыла, двигатель и небольшую воронку.

В Подмосковье упал беспилотник, - СМИ

Напомним, РБК-Украина сообщало, что сегодня в РФ заявили, что Украина якобы попыталась атаковать Кремль при помощи дрона.

В сети уже появились видео момент "удара".

Тем временем в Москве запретил запускать беспилотники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация дрони Подмосковье
NEWS
РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль
РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных