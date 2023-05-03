ua ru
Ср, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Москве паника из-за "атаки" на Кремль. Мэр запретил запускать дроны

Новина українською →
Москва, Среда 03 мая 2023 15:29
В Москве паника из-за "атаки" на Кремль. Мэр запретил запускать дроны Фото: мэр Москвы запретил запускать дроны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Москве паникуют из-за "атаки дронов" на Кремль в ночь на 3 мая. Власти Москвы запретили запускать беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра российской столицы Сергея Собянина в Telegram.

"Решение принято во избежание несанкционированного использования БПЛА, которые могут усложнить работу правоохранительных органов", - написал мэр Москвы.

При этом Собянин заявил, что якобы несанкционированный запуск дронов по российским законам является правонарушением, которое наказывается административно и уголовно.

Напомним, в ночь на 3 мая возле Кремля раздались взрывы, о которых сообщили в сети жители Москвы.

Позже россияне заявили, что якобы Украина пыталась атаковать Кремль дронами.

Стоит отметить, что ранее соучредитель monobank Владимир Яценко обещал выделить 20 млн гривен разработчику дронов, чей беспилотник сядет на Красной площади в центре Москве 9 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Москва Кремль дрони атака дронов
NEWS
РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль
РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных