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В МВД подтвердили попытку покушения на замглавы Налоговой

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Киев, Пятница 18 августа 2023 11:51
В МВД подтвердили попытку покушения на замглавы Налоговой Фото: в центре Киева совершили неудачное покушение на замглавы Налоговой службы (t.me/getmantsevdanil)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

Правоохранители подтвердили попытку покушения на замглавы Государственной налоговой службы Евгения Сокура, которое произошло вчера, 17 августа в центре Киева.

Об этом в комментарии РБК-Украина глава МВД Игорь Клименко.

"Могу подтвердить, что Национальная полиция предупредила нападение на заместителя руководителя Государственной налоговой службы Украины", - сообщил источник.

Указано, что оперативники уголовного розыска эффективно сработали. Фигуранты задержаны.

Что известно о попытке покушения

Напомним, что этим утром глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в центре Киева совершили неудачное покушение на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура.

Как рассказал Гетманцев, инцидент произошел вчера, 17 августа в центре столицы, но полиция якобы просила не разглашать до утра никакой информации.

Заказчиками он называл "схемщиков", потерявших "бизнес" и добавил, что исполнители были задержаны и дают показания на заказчиков.

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