Британская разведка назвала цели Кремля на оккупированных территориях Украины

Москва пытается стереть национальную идентичность украинцев на оккупированных территориях. В школах и СМИ навязывается кремлевская пропаганда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 15 августа первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко отправился в Донецк на оккупированном Россией востоке Украины, чтобы посетить школы и проверить их интеграцию в российскую систему образования.

По данным британской разведки, в Запорожской области оккупационная администрация получила указание из России о введении новых стандартов аккредитации образовательных учреждений. Журналисты из России также работают в СМИ в оккупированных регионах.

Кроме того, 1 сентября 2023 года для школ оккупированных регионов Украины и всей Российской Федерации будет выпущен новый учебник по истории России. В книге восхваляется так называемая" специальная военная операция" и описывается Украина как ультратеррористическое государство.

"Цель России - создать прокремлевское информационное пространство в оккупированных регионах, чтобы подорвать украинскую национальную идентичность", - отмечают в Минобороны Британии.

Российская оккупация

Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей в 2014-2015 года. В 2022 году российской армии удалось захватить часть Херсонской и Запорожской областей.

Большинство граждан Украины считают, что главная цель вторжения России - это полное уничтожение украинского народа. Это мнение доминирует во всех регионах Украины.

Среди жителей России поддержка войны с Украиной не меняется с февраля 2022 года. В июле войну одобряли 75% респондентов. При этом 60% населения считают войну успешной.