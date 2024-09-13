Запугивания Путина о войне с НАТО показывают сложное положение россиян на фронте, - Туск

Туск отклонил комментарии Путина о риске эскалации, если Украине будет разрешено использовать предоставленное НАТО дальнобойное оружие для ударов по целям на территории РФ.

"Нужно очень серьезно относиться ко всем событиям в Украине и на украинско-российском фронте, но я бы не придавал излишнего значения последним заявлениям президента Путина. Они скорее показывают сложное положение россиян на фронте", - заявил Туск.

Что сказал Путин

На днях диктатор Владимир Путин для российских пропагандистов комментировал возможное снятие ограничений по использованию Украиной дальнобойного оружия. Путин заявил о якобы вовлечении НАТО в войну, если решение будет принято.

"Если это решение будет принято, это будет означать не меньше прямого участия стран НАТО, США и европейских стран в войне в Украине", - сказал Путин.

Премьер-министр Британии Кир Стармер ответил на угрозы Путина. Он напомнил, что Россия начала войну, а Украина имеет право на самооборону.