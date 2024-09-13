Премьер Британии ответил на угрозы Путина
Киев имеет право на самооборону. Путин начал войну против Украины и может прекратить ее в любой момент.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Он сделал это заявление по пути в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, чтобы обосновать принятое решение Запада, которое позволит Украине атаковать территорию России с использованием ракет Storm Shadow, частично произведенных в Великобритании.
Ранее Путин заявил, что любое использование британских ракет большой дальности на территории России приведет к войне НАТО с его страной.
Отвечая на угрозы, высказанные Путиным, Стармер заявил журналистам: "Россия начала этот конфликт. Россия незаконно вторглась на Украину. Россия может немедленно положить конец этому конфликту. Украина имеет право на самооборону".
Он добавил, что Великобритания предоставила "обучение и возможности" (имея в виду оружие), чтобы помочь Украине отразить российское вторжение, и сказал, что он посещает президента США отчасти потому, что "очевидно, что необходимо провести дополнительные обсуждения характера этих возможностей".
Ранее издание Guardian сообщило, что США и Великобритания совместно с другими союзниками договорились разрешить Украине наносить удары по военным целям на территории России ракетами Storm Shadow, дальность полета которых составляет не менее 300 км, что является давним требованием Киева.
По данным Bloomberg, правительства США и Великобритании все еще обсуждают разрешение Украине наносить удары большой дальности по российской территории.