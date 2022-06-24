США надасть Україні 18 бойових катерів у пакеті допомоги на 450 млн доларів
Фото: США надасть Україні 18 бойових катерів (armyinform)
Сполучені Штати Америки нададуть Україні 18 бойових катерів у пакеті військової допомоги на 450 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на кореспондента видання Foreign Policy Джека Детча.
Журналіст посилається на інформацію від високопоставленого представника оборони США, ім'я якого він не називає.
Україна отримає:
- 2 невеликих річкових човни,
- 6 морських патрульних катерів,
- 10 захисних човнів середньої сили.
Нагадаємо, Сполучені Штати виділять Україні військову допомогу ще на 450 млн доларів.
За даними CNN, в новий пакет допомоги увійдуть системи HIMARS і боєприпаси.