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США надасть Україні 18 бойових катерів у пакеті допомоги на 450 млн доларів

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Україна, П'ятниця 24 червня 2022 17:09
США надасть Україні 18 бойових катерів у пакеті допомоги на 450 млн доларів Фото: США надасть Україні 18 бойових катерів (armyinform)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сполучені Штати Америки нададуть Україні 18 бойових катерів у пакеті військової допомоги на 450 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на кореспондента видання Foreign Policy Джека Детча.

Журналіст посилається на інформацію від високопоставленого представника оборони США, ім'я якого він не називає.

Україна отримає:

  • 2 невеликих річкових човни,
  • 6 морських патрульних катерів,
  • 10 захисних човнів середньої сили.

Нагадаємо, Сполучені Штати виділять Україні військову допомогу ще на 450 млн доларів.

За даними CNN, в новий пакет допомоги увійдуть системи HIMARS і боєприпаси.

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