Залужний назвав умову для стабілізації ситуації на Луганському напрямку
Встановлення вогневого паритету з ворогом дасть можливість стабілізувати ситуацію на Луганському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Вони обговорили оперативну ситуацію та хід постачання міжнародної технічної допомоги захисникам України.
"Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету з противником, що дасть змогу стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливому Луганському напрямку", - зазначив Залужний.
Також він подякував Міллі за глибоке розуміння ситуації в Україні і провідну роль у наданні військової допомоги.
Нагадаємо, США виділить Україні військову допомогу ще на 450 млн доларів.