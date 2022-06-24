ru ua
Пт, 24 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Залужний назвав умову для стабілізації ситуації на Луганському напрямку

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 24 червня 2022 22:02
Залужний назвав умову для стабілізації ситуації на Луганському напрямку Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (facebook com vzaluznyj)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Встановлення вогневого паритету з ворогом дасть можливість стабілізувати ситуацію на Луганському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Вони обговорили оперативну ситуацію та хід постачання міжнародної технічної допомоги захисникам України.

"Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету з противником, що дасть змогу стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливому Луганському напрямку", - зазначив Залужний.

Також він подякував Міллі за глибоке розуміння ситуації в Україні і провідну роль у наданні військової допомоги.

Нагадаємо, США виділить Україні військову допомогу ще на 450 млн доларів.

Зокрема, Штати нададуть Україні 18 бойових катерів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерій Залужний Війна Росії проти України
NEWS
Кулеба назвав єдину перевагу Росії на війні проти України
Кулеба назвав єдину перевагу Росії на війні проти України
DAILY
Мер Слов'янська Вадим Лях: Ворог все ближче, але відчуття, що Україна виграє – більше
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Мер Слов'янська Вадим Лях: Ворог все ближче, але відчуття, що Україна виграє – більше