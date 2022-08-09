Студенти, багатодітні батьки та волонтери: відповіді на головні питання про виїзд із України

У період воєнного стану в Україні продовжують діяти обмеження для чоловіків на виїзд із країни. Водночас деякі категорії громадян можуть перетнути кордон за наявності певних підстав та підтверджуючих документів.

Детально про правила виїзду з України під час війни розповіли у Держприкордонслужбі . РБК-Україна зібрало відповіді на головні питання у матеріалі нижче.

Чи можуть виїхати за кордон студенти українських вишів

Перетин кордону України не дозволено учням закладів передвищої та вищої освіти, асистентам – стажистам, аспірантам та докторантам, які навчаються за денною чи дуальною формою здобуття освіти в Україні.

Проте ця категорія осіб не підлягає призову під час мобілізації.

Чи дозволено виїжджати студентам на навчання за кордон

Чоловіки, які є студентами закордонних навчальних закладів, але на момент оголошення мобілізації перебували на території України, можуть виїхати за кордон для продовження здобуття освіти за наявності:

студентського квитка чи студентської візи;

перекладених та нотаріально засвідчених документів про навчання у закордонному виші;

військово-облікових документів із записом про надання відстрочки від призову;

довідки від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон.

Виїзд чоловіків, які зняті/ не перебувають на військовому обліку

У період дії воєнного стану виїзд дозволяється у таких випадках:

якщо оформлено інвалідність;

є рішення військово-лікувальної комісії щодо непридатності до військової служби за станом здоров'я зі зняттям з військового обліку.

Наявність лише позначки у військовому квитку "знято з військового обліку" не підтверджує ні інвалідність, ні висновок ВЛК. У такому разі необхідно звернутися до Територіального центру комплектування та соцпідтримки.

Якщо чоловіка визнано тимчасово непридатним до військової служби

За наявності підтверджуючих документів перетин кордону можливий. Це стосується громадян, які мають статус особи з інвалідністю або визнані ВЛК непридатними за станом здоров'я на строк до 6 місяців.

Якщо чоловіка визнано обмежено придатним

В умовах воєнного стану чоловіки від 18 до 60 років з позначкою "непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час" не мають права виїжджати за межі України.

Виїзд багатодітних батьків

Громадяни, під опікою яких перебувають троє та більше неповнолітніх дітей, підпадають під категорію осіб, яким дозволено виїзд за межі України. При цьому вирішальним є не факт батьківства, а саме утримання.

Для виїзду таких чоловіків за кордон необхідно надати будь-які документи зі списку:

свідоцтва про народження дітей або їх нотаріально засвідчену копію;

довідку про шлюб із жінкою-матір'ю 3-х та більше дітей до 18 років;

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком;

посвідчення батька багатодітної сім'ї.

Також слід зазначити, якщо чоловік не проживає однією сім'єю зі своїми дітьми, необхідно надати докази утримання дитини. Це може бути рішення суду про призначення аліментів на утримання, довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів тощо.

Якщо чоловік самостійно виховує хоча б одну дитину до 18 років

Виїзд з України дозволяється за наявності наступних документів:

свідоцтво про народження дитини;

свідоцтво про смерть матері або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, або рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення батьківських прав, або рішення про визнання матері зниклою безвісти, або рішення суду про оголошення матері померлою.

Якщо чоловік одружився вдруге, він уже не вважається батьком-одинаком, який виховує дитину до 18 років.

Виїзд чоловіків-інвалідів І, ІІ, ІІІ групи

Перетин українського кордону чоловікам-інвалідам дозволяється незалежно від групи.

Для цього необхідно мати при собі довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма № 157-1/о) або посвідчення, що підтверджує відповідний статус; пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги; довідку щодо отримання пільг особам з інвалідністю.

Цій категорії чоловіків виїзд за межі України не обмежений за кількістю разів.

Окремо зазначається, що документи про інвалідність, видані за кордоном, не можуть бути використані для перетину українського кордону.

Виїзд для супроводу хворих батьків, дітей, дружин, осіб з інвалідністю

Супровід інваліда за кордон дозволяється лише один раз у період дії воєнного стану. Правило поширюється лише для супроводу осіб з інвалідністю І чи ІІ групи. Виїзд військовозобов'язаних для супроводу інвалідів ІІІ групи не передбачено.

Виїзд чоловіків для догляду за хворими батьками, дітьми чи дружиною дозволяється лише разом із хворим. Також потрібна наявність підтверджуючих документів від лікувальної комісії тощо.

Виїзд військовослужбовців на лікування

Дозволяється виїзд осіб зі складу ЗСУ та інших військових формувань України, які постраждали у зв'язку з агресією РФ за наявності документів: паспорт, висновок про необхідність виїзду за кордон на лікування, лист МОЗ про погодження з іноземною стороною переліку осіб, яких готові прийняти на лікування.

Виїзд чоловіків, які постійно проживають за кордоном, мають робочу візу в ЄС

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном, можуть виїжджати за наявності відповідних позначок міграційної служби або дипломатичної установи у паспортному документі ("Оформлено виїзд на постійне проживання" або "Прийнято на консульський облік").

Візи іноземних країн не підтверджують постійне проживання у цих країнах та не дають право на виїзд військовозобов'язаним з України.

Виїзд чоловіків, знятих з військового обліку, у зв'язку з відбуванням покарання за злочин

Цій категорії громадян заборонено виїзд з України під час дії военного стану.

Виїзд чоловіків за наявності "броні" від підприємства

Перетин кордону можливий у разі надання встановлених законодавством документів (ст. 2 Закону України "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України"), у тому числі документів про відрядження.

Виїзд держслужбовців, народних депутатів

Для перетину кордону у разі відрядження держслужбовцям необхідно надати документи, що підтверджують службове відрядження, а також посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік.

У разі відпустки обов'язковою є наявність документів, що підтверджують відпустку та посвідчення про відстрочку від призову.

Народні депутати та працівники Апарату Верховної ради можуть виїхати з України за наявності дипломатичного паспорта та завіреної копії документів, що засвідчують факт виїзду за кордон у службове відрядження.

За якими правилами можуть виїхати волонтери та водії

Військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років можуть залишати межі України для перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги для населення або потреб ЗСУ.

Для виїзду необхідний відповідний дозвіл Мінінфраструктури або військових адміністрацій, а також наявність інформації про особу в системі "Шлях".

Також дозволено виїзд водіїв компаній, які мають транспортні ліцензії.

У такому разі перетин державного кордону можливий тільки на транспортному засобі, повна маса якого становить 3,5 тонн і більше.

Водіям-волонтерам можна безперервно перебувати за кордоном не більше ніж 30 днів. Водії компаній, які мають транспортні ліцензії, можуть бути за кордоном до 45 днів.

Виїзд моряків, членів екіпажів літаків

Дозвіл про виїзд за межі України чоловіків-моряків, членів авіаційних екіпажів видається на загальних підставах для військовозобов'язаних, які підлягають мобілізації.