Залужный направил Минобороны важную просьбу по студентам
Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный просит разрешить выезд за границу для украинских студентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Слуги народа" Юлии Гришиной.
По ее словам, Залужный ко Дню молодежи сделал подарок украинским студентам.
"Сегодня Министерство обороны получило от него обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Это, в частности, студенты", - отметила она.
Она добавила, что теперь решение за Кабинетом министром и, в частности, министра обороны Алексея Резникова.
Отметим, на сегодня студентам, аспирантам и докторантам украинских вузов запрещен выезд из страны, несмотря на то, что они не подлежат мобилизации.
Более детальная информация в материале "Студенты, многодетные отцы и волонтеры: ответы на главные вопросы о выезде из Украины".
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