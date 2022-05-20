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Залужний: нам вдалося змусити РФ відмовитися від головної мети - захоплення Києва

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Київ, П'ятниця 20 травня 2022 11:01
Залужний: нам вдалося змусити РФ відмовитися від головної мети - захоплення Києва Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Валерія Поліщук

Перший місяць війни Росії проти України став переломним. Українським військовим вдалося змусити окупантів відмовитися від головної мети-захоплення Києва.

Про це заявив головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.

"Ми ясно розуміли, що саме перший місяць буде переломним. Нам вдалося відібрати у противника стратегічну ініціативу, завдати критичні втрати, змусити відмовитися від головної мети-захоплення міста Києва", - заявив він.

Залужний підкреслив, що на сьогодні ЗСУ не тільки ведуть оборону, а й провели ряд успішних контрнаступних дій.

"Вдалося розблокувати Харків і Миколаїв, ведуться бої на Херсонському напрямку", - додав він.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Збройні сили України можуть здобути перемогу над російськими військами.

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Збройні сили України Валерій Залужний Війна Росії проти України
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