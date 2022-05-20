ru ua
Пт, 20 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Залужный: нам удалось заставить РФ отказаться от главной цели - захвата Киева

Новина українською →
Киев, Пятница 20 мая 2022 11:01
Залужный: нам удалось заставить РФ отказаться от главной цели - захвата Киева Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Валерия Полищук

Первый месяц войны России против Украины стал переломным. Украинским военным удалось заставить оккупантов отказаться от главной цели - захвата Киева.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.

"Мы ясно понимали, что именно первый месяц будет переломным. Нам удалось отобрать у противника стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели - захвата города Киева", - заявил он.

Залужный подчеркнул, что на сегодняшний день ВСУ не только ведут оборону, но и провели ряд успешных контрнаступательных действий.

"Удалось разблокировать Харьков и Николаев, ведутся бои на Херсонском направлении", - добавил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Вооруженные силы Украины могут одержать победу над российскими войсками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Валерий Залужный Война России против Украины
NEWS
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков