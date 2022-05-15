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Україні під силу виграти війну проти РФ, - Столтенберг

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Брюссель, Неділя 15 травня 2022 16:23
Україні під силу виграти війну проти РФ, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Результати перших трьох місяців війни показали, що Збройні сили України можуть здобути перемогу над російськими військами.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Україна може виграти цю війну. Росії не вдалося виконати своїх початкових планів", - заявив генсек Альянсу.

Він також додав, що війська РФ не змогли захопити Київ, Харків та їх штурм на Донбасі також не увінчався успіхом.

Раніше ми повідомляли, що країни НАТО готові надавати підтримку Україні щодо заборони російської агресії до моменту перемоги українських військ, заявив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок.

Також ми писали, що, за словами Єнса Столтенберга, НАТО надає масову підтримку Україні у війні з Росією. Проте Альянс не ставатиме стороною конфлікту.

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