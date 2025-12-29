RU

У Залужного ответили на слухи о его возможной отставке

Фото: посол Украины в Великобритании Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец, Милан Лелич

Информация о том, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный якобы готовится покинуть дипломатическую должность, не соответствует действительности.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила медиасоветница Залужного Оксана Тороп, реагируя на публикацию в СМИ.

"Как всегда неназванные источники знают все о Залужном и его планах. Но ничего не изменилось. Он и дальше продолжает отстаивать интересы Украины на посту посла в Великобритании", - подчеркнула она.

Что написали в СМИ о возможной отставке Залужного

Сегодня, 29 декабря Radio NV со ссылкой на четыре источника в политических и дипломатических кругах написало, что Валерий Залужный в начале января якобы готовится покинуть пост посла в Лондоне.

Издание, ссылаясь на неназванных собеседников сообщило, что он якобы обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским во время пребывания в Киеве.

Источники NV также утверждали, что среди возможных вариантов для Залужного назывались различные должности, в частности премьер-министра или руководителя Офиса президента, однако окончательных решений якобы "принято не было".

О Валерии Залужном

Валерий Залужный - украинский военачальник и дипломат, генерал. Родился 8 июля 1973 года в Новограде-Волынском Житомирской области.

С 2021 по 2024 год был главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Руководил ВСУ в первые годы полномасштабной войны РФ против Украины.

 

Залужный ушел в отставку с должности главкома в 2024 году. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил замену главнокомандующего ВСУ необходимостью обновления и перезагрузки.

В 2024 году был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании. Вместо него на должность главкома назначили генерала Александра Сырского.

Залужный имеет звание Героя Украины, награжден государственными наградами.

