Разведка РФ нафантазировала "тайные выборы президента Украины" в Альпах: реакция ГУР
Российская Служба внешней разведки (СВР) выдумала фейк о тайных выборах президента Украины, которые прошли в Альпах. Так враг хочет усилить напряжение в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.
Вброс россиян
В Службе внешней разведки РФ заявили, что в Альпах недавно якобы состоялась тайная встреча представителей США и Британии с украинскими чиновниками - руководителем ОП Андреем Ермаком, начальником ГУР Кириллом Будановым и послом Украины в Британии Валерием Залужным.
Фото: фейки российской разведки (t.me/DIUkraine)
В российской разведке выдумали, что США и Британия "решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины".
Свои фантазии российская СВР назвала "выборами президента Украины" на альпийском курорте.
Реакция ГУР
В Главном управлении разведки отметили, что такой фейк "склепали на коленке" директора СВР России Сергея Нарышкина.
По данным ГУР, таким образом россияне хотят:
- усилить общественное напряжение в Украине;
- посеять недоверие внутри военно-политического руководства Украины;
- переключить общественное внимание с темы войны на тему выборов;
- спровоцировать раздор и снизить способность Украины оказывать вооруженное сопротивление российским оккупантам.
Также россияне сделали вброс о причастности одного из военнослужащих ГУР к наркоторговле. Это - очередной фейк.
Фейки РФ
Напомним, ранее российские пропагандисты подделали фото с протестов в Киеве против скандального закона о НАБУ и САП.
Они распространяли фейковое фото с протестов, на котором один из участников держит плакат с надписью "ZOV".
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