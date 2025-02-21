Рейтинг Зеленского взлетел в последнее время, но он не самый высокий в Украине

Социологи зафиксировали резкий рост рейтинга Владимира Зеленского в последнее время. Как и ранее, его опережает Валерий Залужный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг ", проведенного 20-21 февраля.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 20-21 февраля 2025 года среди 1200 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Бывшему главнокомандующему ВСУ, а ныне послу в Лондоне доверяют три четверти украинцев (76%), не доверяют - 16%. Доверие к Залужному постепенно падало с весны прошлого года.

Президенту доверяют две трети украинцев, не доверяют - треть (34%). С января уровень доверия вырос с 57 до 65%.

Рейтинг доверия Валерия Залужного был выше чем у Зеленского в конце 2023 года и достигал 88%. После отставки в феврале 2024 года крупные социологические компании не публиковали рейтинги Залужного, который был назначен послом в Великобритании.

Рейтинг Зеленского вырос в начале 2025 года. Это произошло еще до того, как президент США Дональд Трамп заявил, будто бы у Зеленского рейтинг 4%.