Война в Украине

Залужный сделал заявление о политической карьере

Фото: Валерий Залужный, посол Украины в Британии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Экс-глава ВСУ и украинский посол в Британии Валерий Залужный рассказал, имеет ли политические амбиции в Украине. Недавно он дал интервью о сложных отношениях с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление посла в Chatham House в Лондоне

Как заверил Залужный, сейчас, во время войны, он не думает о карьере политика. И считает, что такой вопрос вообще должен быть табу.

"Очень плохо, когда внутренняя политика Украины выходит на международный уровень - это должно быть табу. По состоянию на сегодня, никакой возможности думать об этом у меня нет", - сказал он.

В то же время экс-глава удивился, что в последнее время его имя очень часто появляется в новостях.

"Чаще, чем меняется прогноз погоды в Лондоне. Действительно. И иногда, с такой креативностью, что я начинаю думать, что есть департамент, который каждое утро просыпается с мыслью: что Залужный думает сегодня, даже если он сам этого не знает?", - отметил посол.

В конце 2025 года Залужный занимал ведущее место в опросах по доверию украинцев. Вместе с ним в топе списка находились Зеленский и тогда еще руководитель ГУР Кирилл Буданов.

В то же время сам Залужный никогда не выражал желания идти в политику или баллотироваться на выборах.

Залужный и заявления о политике и войне

На прошлой неделе в Associated Press вышло интервью с Залужным, в котором он рассказал о том, как осенью 2022 года к нему в офис приходила СБУ с обысками. А также о "натянутых" отношениях с Зеленским и его тогдашним руководителем Офиса Андреем Ермаком.

Кроме того, бывший главком рассказал, что именно стало причиной провала украинского контрнаступления летом 2023 года.

