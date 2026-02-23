Залужный сделал заявление о политической карьере

Как заверил Залужный, сейчас, во время войны, он не думает о карьере политика. И считает, что такой вопрос вообще должен быть табу.

"Очень плохо, когда внутренняя политика Украины выходит на международный уровень - это должно быть табу. По состоянию на сегодня, никакой возможности думать об этом у меня нет", - сказал он.

В то же время экс-глава удивился, что в последнее время его имя очень часто появляется в новостях.

"Чаще, чем меняется прогноз погоды в Лондоне. Действительно. И иногда, с такой креативностью, что я начинаю думать, что есть департамент, который каждое утро просыпается с мыслью: что Залужный думает сегодня, даже если он сам этого не знает?", - отметил посол.

В конце 2025 года Залужный занимал ведущее место в опросах по доверию украинцев. Вместе с ним в топе списка находились Зеленский и тогда еще руководитель ГУР Кирилл Буданов.

В то же время сам Залужный никогда не выражал желания идти в политику или баллотироваться на выборах.