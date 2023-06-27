Залужный посетил командование ВСУ на северном направлении

По его словам, вместе с ним участие в рабочей поездке принимал начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

Он рассказал, что российские оккупанты продолжают постоянные артиллерийские обстрелы пограничных районов Сумской и Черниговской областей. Также враг пытается применять диверсионно-разведывательные группы.

При этом наши военные не теряют бдительность, ведут разведку и постоянно работают над укреплением обороны, добавил главнокомандующий.

"Отслеживаем противника на Севере, готовы дать достойный отпор", - отметил Залужный.

Обстрелы северных областей

Напомним, российские оккупанты не прекращают обстрелы северных областей Украины. Для атак они используют не только артиллерию, но и авиацию.

К примеру, в прошлом месяце враг бил по Черниговской области при помощи вертолета.

В результате таких атак противника гибнут и получают ранения мирные люди. Так, в Сумской области 25 июня погибла женщина.