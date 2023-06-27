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Залужний відвідав командування ЗСУ на північному напрямку

Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (golos.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів роботу на пунктах управління Оперативного командування "Північ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного в Telegram.

За його словами, разом з ним участь у робочій поїздці брав начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

Він розповів, що російські окупанти продовжують постійні артилерійські обстріли прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей. Також ворог намагається застосовувати диверсійно-розвідувальні групи.

При цьому наші військові не втрачають пильності, ведуть розвідку та постійно працюють над зміцненням оборони, додав головнокомандувач.

"Відслідковуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч", - зазначив Залужний.

Обстріли північних областей

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють обстрілів північних областей України. Для атак вони використовують не лише артилерію, а й авіацію.

Наприклад, минулого місяця ворог бив по Чернігівській області за допомогою вертольота.

В результаті таких атак противника гинуть і зазнають поранень мирні люди. Так, у Сумській області 25 червня загинула жінка.

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Збройні сили УкраїниСумська областьВалерій ЗалужнийЧерниговская областьВійна Росії проти України