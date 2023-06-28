Залужный рассказал Милли о продвижении ВСУ на фронте и актуальных потребностях армии

"Обсудили ситуацию на фронте. Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, имеем продвижение", - говорится в сообщении.

Залужный отметил, что противник оказывает мощное сопротивление, в то же время несет большие потери. Пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности.

"Рассказал генералу Милли об актуальных потребностях нашего войска в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования. Попутно поблагодарил за пакет военной помощи, о котором США объявили накануне", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Военные договорились и в дальнейшем оставаться на связи и координировать действия для деоккупации украинской территории.

Наступление украинских военных

В начале июня украинские военные усилили наступательные действия в Запорожской и Донецкой областях. ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов.

Также украинские военные за прошедшие сутки успешно наступали на Бахмутском направлении в районе 7 населенных пунктов. Пока они закрепляются на занятых рубежах, продолжаются тяжелые бои.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты не всегда докладывают "наверх" о потере захваченных в Украине территорий. Потому что боятся руководства.