RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Залужный рассказал Милли о продвижении ВСУ на фронте и актуальных потребностях армии

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com CinCAFU)
Автор: Дмитрий Браславский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сегодня, 28 июня, провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Залужного в Telegram.

"Обсудили ситуацию на фронте. Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, имеем продвижение", - говорится в сообщении.

Залужный отметил, что противник оказывает мощное сопротивление, в то же время несет большие потери. Пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности.

"Рассказал генералу Милли об актуальных потребностях нашего войска в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования. Попутно поблагодарил за пакет военной помощи, о котором США объявили накануне", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Военные договорились и в дальнейшем оставаться на связи и координировать действия для деоккупации украинской территории.

Наступление украинских военных

В начале июня украинские военные усилили наступательные действия в Запорожской и Донецкой областях. ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов.

Также украинские военные за прошедшие сутки успешно наступали на Бахмутском направлении в районе 7 населенных пунктов. Пока они закрепляются на занятых рубежах, продолжаются тяжелые бои.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты не всегда докладывают "наверх" о потере захваченных в Украине территорий. Потому что боятся руководства.

Напомним, что в последний раз Залужный говорил с Милли в субботу. Тогда главнокомандующий ВСУ также рассказывал о наступлении украинских бойцов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВооруженные силы УкраиныВойна в Украине