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Залужний розповів Міллі про просування ЗСУ на фронті та актуальні потреби армії

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com CinCAFU)
Автор: Дмитро Браславський

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сьогодні, 28 червня, провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Залужного в Telegram.

"Обговорили ситуацію на фронті. Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, Сили безпеки і оборони України продовжують ведення наступальних дій, маємо просування", - йдеться у повідомленні.

Залужний зазначив, що противник чинить потужний спротив, у той же час зазнає великих втрат. Намагається втриматися на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості.

"Розповів генералу Міллі про актуальні потреби нашого війська в озброєнні, боєприпасах та засобах розмінування. Принагідно подякував за пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Військові домовилися і надалі залишатися на звʼязку та координувати дії задля деокупації української території.

Наступ українських військових

На початку червня українські військові посилили наступальні дії у Запорізькій та Донецькій областях. ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів.

Також українські військові протягом минулої доби успішно наступали на Бахмутському напрямку в районі 7 населених пунктів. Наразі вони закріплюються на зайнятих рубежах, тривають важкі бої.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські окупанти не завжди доповідають "на гору" про втрату захоплених в Україні територій. Оскільки бояться керівництва.

Нагадаємо, що останній раз Залужний говорив з Міллі у суботу. Тоді головнокомандувач ЗСУ також розповідав про наступ українських бійців.

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