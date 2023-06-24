ua ru
Сб, 24 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Залужный поговорил с Милли: обсудили наступательные и оборонные действия ВСУ

Новина українською →
Суббота 24 июня 2023 18:19
Залужный поговорил с Милли: обсудили наступательные и оборонные действия ВСУ Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (golos.com.ua)
Автор: Валерия Полищук

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Залужного в Telegram.

"Подробно обсудили ситуацию на всех участках фронта. Рассказал о наступательных и оборонительных действиях наших подразделений. Сообщил, что операция продолжается согласно плану", - сообщил он.

Помимо этого Залужный рассказал Милли о потребностях ВСУ в определенных видах вооружения и средствах разминирования.

"Договорились оставаться на связи и активно взаимодействовать. Спасибо генералу Милли за поддержку и помощь в борьбе с российским агрессором", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Наступление украинских военных

В начале июня украинские военные ужесточили наступательные действия в Запорожской и Донецкой областях. ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов.

Однако в последние дни российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении. Украинские воины сдерживают штурмы врага.

По данным военных, ВСУ продвинулись на Таврическом направлении на километр и выровняли линию фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий Залужный Война России против Украины Соединенные Штаты Америки
NEWS
Пригожин с "вагнеровцами" идут на Москву: что известно о бунте в России
Пригожин с "вагнеровцами" идут на Москву: что известно о бунте в России
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью