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Россияне боятся докладывать руководству о потере территорий, - Резников

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Киев, Среда 28 июня 2023 11:18
Россияне боятся докладывать руководству о потере территорий, - Резников Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты не всегда докладывают "наверх" о потере захваченных в Украине территорий. Поскольку боятся руководства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в интервью Financial Times.

Он отметил, что наша армия продолжает наносить большие потери российским войскам, имея освобождение украинских земель как цель.

Резников сказал, что украинские силы достигли "определенных достижений", которые Генштаб еще не обнародовал во избежание разоблачения украинских войск.

"Иногда россияне не докладывают своему руководству о том, что они потеряли определенный участок или территорию. Они боятся дальше докладывать начальству", - отметил министр.

Украина продолжает освобождать территории от оккупантов

Напомним, что по данным Минобороны Британии, в результате летнего контрнаступления Украина отвоевала около 300 квадратных километров. А это вдвое больше, чем официально объявила Украина. И, как отмечают в Лондоне, эта площадь больше, чем россиянам удалось захватить за период своего "масштабного" контрнаступления.

Стоит напомнить, что вчера в вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что наши защитники за день продвинулись по всем направлениям, где идет наступление.

Уже к утру в Генштабе ВСУ сообщили об успехах наших бойцов на Бахмутском направлении.

Более подробно об успехах украинского контрнаступления и ситуации на фронтах - читайте в материале РБК-Украина.

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