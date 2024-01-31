Главнокомандующий украинским сопротивлением. Кто такой Валерий Залужный и главные заявления генерала о войне

Валерий Залужный был назначен Главнокомандующим ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения РФ, а после 24 февраля 2022 он является одним из ключевых военных деятелей мира. Имя Залужного стало символом сопротивления и мужества, поэтому на Западе его назвали "железным генералом".

РБК-Украина собрало факты из биографии военачальника и его заявления о войне.

Детская мечта, ставшая реальностью

Валерий Федорович Залужный родился в семье военных и все его детство прошло среди людей в форме. Как рассказывал сам генерал, задумываться о военном будущем он начал с раннего возраста.

Школьное образование Залужный получил в родном городе – Новоград-Волынском Житомирской области (сейчас Звягель). После выпуска учился в машиностроительном колледже.

Дальше была служба и получение образования в военных учебных заведениях.

Отличник в учебе и доктор философии

В 1997 году Валерий Залужный окончил общевойсковой факультет Одесского высшего командного училища с отличием.

В 2007-м получил второе высшее образование – в Национальной академии обороны. За исследование боевого внедрения механизированных и танковых объединений получил золотую медаль.

В 2014 году Залужный окончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского. И тоже с отличием. Кроме того, был награжден переходным мечом королевы Великобритании – как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня.

В 2020 году Главнокомандующий ВСУ получил гражданский диплом магистра международных отношений Острожской академии.

Уже во время войны Валерий Залужный защитил докторскую диссертацию в "Одесской юридической академии" и получил степень доктора философии. Хотя тема диссертации засекречена, известно, что научная работа связана с военной дисциплиной, дисциплинарными проступками и взысканиями.

Фото: Валерий Залужный имеет несколько высших образований в военной сфере (facebook.com/vzaluznyj)

Военный без советского опыта

Путь в военной сфере Залужный начал уже при независимости Украины, в отличие от большого количества украинских военачальников, которые служили еще при СССР.

Валерий Федорович прошел все ступени карьеры военного. После окончания училища в Одессе он был назначен начальником штаба и первым заместителем 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове Львовской области.

С 2009 по 2012 командовал 51-й отдельной механизированной бригадой.

В 2017 году получил звание генерал-майора.

У Залужного есть опыт службы на командных должностях во всех оперативных командованиях Сухопутных войск ВСУ:

ОК "Восток" – начальник управления боевой подготовки – заместитель командующего войсками по боевой подготовке (2015-2016);

ОК "Юг" – заместитель командующего войсками (2016-2017);

ОК "Запад" – начальник штаба – первый замкомандующего (2017-2018);

ОК "Север" – командующий войсками (2019-2021).

В 2021 году Валерий Залужный был назначен Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Он сменил в должности генерал-полковника Руслана Хомчака.

4 марта 2022 указом президента ему было присвоено звание генерала ВСУ (высшее воинское звание).

На войне с 2014 года

Война с Россией для Залужного началась в 2014 году. В июле его назначили заместителем командира сектора "С" в Донецкой области.

Руководил почти всеми созданными на Донбассе военными формированиями. В 2018–2019 был первым заместителем командующего Объединенных Сил – начальником штаба ООС.

Залужный командовал батальоном в боях под Дебальцево. Во время его пребывания в должности ВСУ освободили поселок Южный возле подконтрольной российским оккупантам Горловки и продвинулись вперед вблизи Волновахи.

С получением звания генерал-майора в 2017 году не спешил переводиться на штабные должности и продолжал работу, в частности, на передовой.

Фото: Залужный является сторонником стандартов НАТО (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Новатор в армии

Залужный является сторонником стандартов НАТО, поэтому после назначения Главнокомандующим ВСУ заявил, что его цель – трансформация украинских вооруженных сил.

"Общий курс на реформирование ВСУ по принципам и стандартам НАТО остается необратимым. И ключевое здесь – принципы. Изменения должны произойти, прежде всего, в мировоззрении и отношении к людям. Я бы хотел, чтобы вы повернулись лицом к людям, своим подчиненным. Мое отношение к людям не менялось на протяжении всей моей службы", – сказал Залужный.

На Западе о Валерии Залужном писали, что генерал является олицетворением нового поколения украинских офицеров, которое формировалось во время 8-летней войны на Донбассе и на учениях с НАТО. ВСУ удалось изменить авторитарную сущность, сформированную советским военным союзом.

Военачальник всегда выступал за современные подходы к боевой подготовке. Так, будучи командующим ОК "Север", Залужный говорил, что доклады у карты и написание боевых приказов уже изжили себя.

Резонансные заявления Залужного о войне

Немногочисленные интервью и заявления Валерия Залужного всегда становятся событием в информационном пространстве.

Генерал говорил об опасности полномасштабной российской агрессии еще в 2021 году. “Угроза полномасштабной агрессии есть, была и будет дальше. Наша задача как ВСУ – не ждать манны небесной, мы должны к этому готовиться. И мы для этого все делаем”, – сказал Залужный летом 2021 года.

Уже после начала агрессии РФ в феврале 2022, военачальник в интервью изданию Time рассказал о подготовке к вторжению российских войск, и как принимал решение переместить технику, чтобы сбить врага с толку.

"Я опасался, что мы потеряем элемент неожиданности. Нам нужно было, чтобы противник думал, что мы все развернуты на своих обычных базах, курим траву, смотрим телевизор и пишем в Facebook", – отметил Залужный.

Изданию The Economist в конце 2022 года он заявил, что опыт предыдущих лет подготовил Украину к полномасштабному вторжению.

"И самый важный опыт, который у нас был и который мы практикуем почти как религию – это то, что россиян и любых других врагов нужно убивать. Только убивать. И не бояться, самое главное, этого делать. И это то, что мы делаем", – подчеркивал Главнокомандующий.

В годовщину полномасштабной агрессии РФ Валерий Залужный рассказал о том, какой видит предстоящую победу.

"Наша победа – это, однозначно, освобождение всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть освобождена. Но этого мало. Украина как государство должна сделать все, чтобы все, что началось 24 февраля 2022 года, никогда не повторилось", – отметил генерал.

Он добавил, что для этого необходимо иметь сверхсовременную и боеспособную армию, которая отобъет у России желание напасть снова.

Фото: Залужный призывает партнеров к оказанию усиленной военной поддержки (facebook.com/CinCAFU)

В общении с иностранными СМИ генерал неоднократно отмечал, что знает, как победить Россию, но ему нужны танки, артиллерия и бронетехника и самолеты западного образца.

Также Залужный не скрывал, что раздражен заявлениями о медленном контрнаступлении. В летнем интервью The Washington Post он говорил, что война не шоу, а без полного обеспечения необходимым оружием успехи на поле боя невозможны.

В декабре 2023 на The Economist вышла статья от Валерия Залужного, в которой он отметил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои. По его мнению, это может пойти на пользу России, но из ситуации есть выход – инновационные подходы могут превратить "позиционную" войну в "маневровую".

"Позиционная война – это затяжная война, которая несет огромные риски для украинских вооруженных сил и для государства. Если Украина хочет вырваться из этой ловушки, нам понадобятся все эти вещи: преимущество в воздухе, значительно улучшенные средства радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, новые технологии минирования и способность мобилизовать и тренировать больше резервов", – считает Залужный.

Интересные факты о Залужном

На Западе Валерий Залужный известен как "железный генерал". Так его назвали в материале издания Politico. В статье говорится, что он "командующий, который станет легендарной фигурой в истории Украины", поскольку успехи украинской армии удивили весь мир.

Фото: обложка журнала Time с Валерием Залужным (twitter.com/TIME)

26 сентября 2022 журнал Time поместил портрет главного украинского военного на обложку. Как писало издание, украинская армия вряд ли добилась бы таких успехов без своего командующего. Залужный стал первым украинским военным, попавшим на первую страницу Time.

В 2023 году Залужный получил наследство – гражданин США украинского происхождения Грегори Степанец оставил ему 1 млн долларов. Неожиданно полученные деньги генерал решил пожертвовать на нужды ВСУ.

Для украинцев Валерий Залужный с начала войны стал образцом стойкости и мужества. В его честь переименовали улицы в Покрове (Днепропетровской области) и Старой Синяве (Хмельницкой области).

Валерий Залужный женат более 20 лет. Жена Елена до войны работала финансистом в банке. У них две дочери. Старшая стала военной и служит в Киевском гарнизоне, младшая – студентка медицинского университета.