Залужный поговорил по телефону с генералом Милли: что обсудили

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил по телефону с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли выделение Украине нового вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ.

"Провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Поблагодарил за значительные усилия, которые генерал Милли лично, Министр обороны Остин и Президент Байден прилагают для обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской полномасштабной агрессии", - говорится в сообщении.

По его словам, военачальники также в ходе беседы поделились оценками ситуации на фронте и рисков безопасности, которые несут массированные ракетные удары России.

Залужный также детализировал запросы ВСУ в вооружении и технике, системах противовоздушной и противоракетной обороны.

"Заверил, что, несмотря на сложные условия ведения боевых действий, мы продолжаем борьбу до победы", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.