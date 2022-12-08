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Залужный провел переговоры с коллегой из Франции: обсудили ситуацию на фронте

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Киев, Четверг 08 декабря 2022 20:14
Залужный провел переговоры с коллегой из Франции: обсудили ситуацию на фронте Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Иван Носальский

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба ВС Франции генералом Тьерри Бюркаром. Одной из тем обсуждений была ситуация на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Telegram.

"Обсудили ситуацию на фронте русско-украинской войны. Указал на массированное применение противником ракет и беспилотников по гражданским объектам, что безусловно актуализирует вопрос усиления противовоздушной обороны Украины", - написал главнокомандующий по итогам переговоров.

Он также отметил, что поблагодарил Бюркару и всему французскому народу за поддержку и военную помощь Украине.

Напомним, 3 декабря Залужный обсудил по телефону с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли выделение Украине нового вооружения.

Также мы писали, что, по словам Залужного, Воздушные силы Украины уничтожают около 80% вражеских целей.

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Франция Валерий Залужный Генштаб ВСУ Война России против Украины
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