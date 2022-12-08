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Залужний провів перемовини з колегою з Франції: обговорили ситуацію на фронті

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Київ, Четвер 08 грудня 2022 20:14
Залужний провів перемовини з колегою з Франції: обговорили ситуацію на фронті Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Іван Носальський

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції генералом Тьєррі Бюркаром. Однією з тем обговорень була ситуація на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного в Telegram.

"Обговорили ситуацію на фронті російсько-української війни. Вказав на масоване застосування противником ракет та безпілотників щодо цивільних об'єктів, що безумовно актуалізує питання посилення протиповітряної оборони України", - написав головнокомандувач за підсумками переговорів.

Він також зазначив, що подякував Бюркару та всьому французькому народу за підтримку та військову допомогу Україні.

Нагадаємо, 3 грудня Залужний обговорив телефоном з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі виділення Україні нового озброєння.

Також ми писали, що, за словами Залужного, Повітряні сили України знищують близько 80% ворожих цілей.

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Франція Валерій Залужний Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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