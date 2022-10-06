Залужный проанализировал контрнаступление ВСУ с генералом Милли

"В ходе сегодняшнего телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли обсудили оперативную обстановку, проанализировав наступательную и оборонительную операции Вооруженных Сил Украины", - написал Залужный по итогам переговоров.

Также он отметил, что ситуация на фронтах сложная, но находится под контролем Украины и развивается по ее планам.

При этом, по словам, Залужного, в ходе переговоров был поднят вопрос поставок оружия и техники для украинских военных.