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Залужний проаналізував контрнаступ ЗСУ з генералом Міллі

Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Зокрема, сторони обговорили контрнаступ українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного в Telegram.

"Під час сьогоднішньої телефонної розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі обговорили оперативну обстановку, проаналізувавши наступальну та оборонну операції Збройних Сил України", - написав Залужний за підсумками переговорів.

Також він зазначив, що ситуація на фронтах складна, але перебуває під контролем України та розвивається за її планами.

При цьому, за словами Залужного, під час переговорів було порушено питання постачання зброї та техніки для українських військових.

Нагадаємо, під час минулої телефонної розмови, яка відбулася 2 жовтня, Залужний обговорив з Міллі питання забезпечення потреб українських військових.

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Сполучені Штати АмерикиВалерій ЗалужнийВійна Росії проти України