Залужный поговорил по телефону с генералом Милли: что обсудили

В воскресенье, 2 октября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главнокомандующего ВСУ.