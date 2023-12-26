Залужный пояснил необходимость мобилизации 500 тысяч украинцев

"Что касается непосредственно этой цифры, мы эту цифру сформировали. Мы эту цифру формировали соответственно и на следующий год. Она, конечно, учитывает покрытие текущего некомплекта возникшего формирования новых воинских частей, а также прогнозирование наших военных потерь, которые мы можем понести в течение следующего года", - сказал он.

Залужный сказал, что "озвучивать эту цифру и какая цифра касается того или иного раздела этих показателей", он не может, поскольку "это является военной тайной".

Он сообщил, что "военное командование не делало ни одного запроса, не делало на какие-то цифры и так далее".

Как отметил Залужный, военное командование продолжает выполнять защиту своего государства. "Соответственно формирует свои запросы на боеприпасы, на оружие и соответственно на человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе. И каким-то там отдельным форматам, отдельным каким-то мероприятиям на непосредственно Кабинет министров или Верховную раду мы такого не осуществляем", - сказал он.

Новый законопроект о мобилизации

Президент Владимир Зеленский во время своей недавней пресс-конференции сообщил, что Генштаб обратился с запросом о мобилизации дополнительно 450-500 тысяч украинцев.

Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Предлагается снижение возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и усиление мер по мобилизации. Также Кабмин подал проект об усилении ответственности за воинские правонарушения.