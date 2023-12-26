Залужний пояснив необхідність мобілізації 500 тисяч українців

"Що стосується безпосередньо цієї цифри, ми цю цифру сформували. Ми цю цифру формували відповідно і на наступний рік. Вона звісно враховує покриття поточного некомплекту який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших військових втрат, які ми можемо понести протягом наступного року", - сказав він.

Залужний сказав, що "озвучувати цю цифру і яка цифра стосується того чи іншого розділу цих показників" він не може оскільки "це являється військовою таємницею".

Він повідомив, що "військове командування не робило жодного запиту, не робило на якісь там цифри і таке інше".

Як зазначив Залужний, військове командування продовжує виконувати функцію захисту своєї держави. "Відповідно формує свої запити на боєприпаси, на зброю і відповідно на людський ресурс. Це робиться на постійній основі. І якимось там окремим форматам, окремим якимось там заходам на безпосередньо Кабінет міністрів чи Верховну раду ми такого не здійснюємо", - сказав він.

Новий законопроект про мобілізацію

Президент Володимир Зеленський під час своєї нещодавньої прес-конференції повідомив, що Генштаб звернувся з запитом щодо мобілізації додатково 450-500 тисяч українців.

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроект, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби та мобілізації. Пропонується зниження віку для мобілізації з 27 до 25 років та посилення заходів із мобілізації. Також Кабмін подав проект щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.