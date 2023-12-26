Залужный: нужны люди, боеприпасы и оружие, а кого государство будет призывать - не моя компетенция

"Мне главное, чтобы пришли люди в войско и могли выполнять поставленные задачи. Кто какую будет иметь отсрочку или кто какую отсрочку не будет иметь, кого будет государство призывать - сегодня я считаю, что это не моя компетенция", - отметил он.

По его словам, для этого есть центральные органы исполнительной власти, который определяют, кого призывать.

"Мне нужны люди, мне нужны боеприпасы и мне нужно оружие, чтобы продолжить ведение боевых действий", - добавил Залужный.

Отметим, ранее Залужный говорил, что еще рано оценивать инициативу по рекрутингу в Силы обороны, но считал, что мобилизацию нужно не столько усиливать, сколько вернуть в прежние рамки. А также сетовал на увольнение областных военкомов, которые были профессионалами и знали, что делать.

Мобилизация в Украине

На итоговой пресс-конференции президент Владимир Зеленский говорил, что Генштаб просит мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. По его словам, для этого должен быть комплексный план, который в том числе затронет вопросы тех, кто воюет почти два года без передышки.

Накануне Кабинет министров внес в Раду большой законопроект о мобилизации. Предлагается снизить возрастной порог с 27 до 25 лет, сократить перечень категорий, не подлежащих мобилизации, рассылать повестки в ТЦК по электронной почте и другие инициативы.

Подробнее читайте в материале "Новые правила. Что украинцам ждать от большого законопроекта о мобилизации: краткий пересказ".

Сегодня Валерий Залужный заявил, что Генштаб и Вооруженные силы не делали никаких представлений в Кабинет министров и Верховную раду.