Истощает украинскую ПВО. РФ использует ракеты со снятыми ядерными боеголовками, - СМИ
Вооруженные силы РФ стреляют вооруженными крылатыми ракетами, которые были разработаны для переноса ядерных боеголовок. Таким образом, они пытаются истощить запасы противовоздушной обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Высокопоставленный военный чиновник США сообщил, что Россия, вероятно, снимает ядерные боеголовки с крылатых ракет и запускает невооруженные боеприпасы в Украину.
Британское министерство обороны заявило, что ядерные боеголовки, вероятно, были заменены балластом - системой, которая все еще может нанести вред.
"Это безусловно то, что они пытаются сделать, чтобы смягчить последствия систем противовоздушной обороны, которые используют украинцы", - заявил чиновник.
США и другие западные союзники недавно сосредоточились на поставках противовоздушной обороны для Украины, включая устаревшие системы советских времен и более современные.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ пытается перегрузить и истощить запасы украинского ПВО. Ради этого россияне усиливают свои ракетные удары по Украине.
Страны НАТО на саммите альянса в Бухаресте ведут дискуссию по поводу возможных поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.
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