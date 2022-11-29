ua ru
Ср, 30 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Истощает украинскую ПВО. РФ использует ракеты со снятыми ядерными боеголовками, - СМИ

Новина українською →
Вторник 29 ноября 2022 22:57
Истощает украинскую ПВО. РФ использует ракеты со снятыми ядерными боеголовками, - СМИ Фото: РФ использует ракеты со снятыми ядерными боеголовками (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы РФ стреляют вооруженными крылатыми ракетами, которые были разработаны для переноса ядерных боеголовок. Таким образом, они пытаются истощить запасы противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Высокопоставленный военный чиновник США сообщил, что Россия, вероятно, снимает ядерные боеголовки с крылатых ракет и запускает невооруженные боеприпасы в Украину.

Британское министерство обороны заявило, что ядерные боеголовки, вероятно, были заменены балластом - системой, которая все еще может нанести вред.

"Это безусловно то, что они пытаются сделать, чтобы смягчить последствия систем противовоздушной обороны, которые используют украинцы", - заявил чиновник.

США и другие западные союзники недавно сосредоточились на поставках противовоздушной обороны для Украины, включая устаревшие системы советских времен и более современные.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ пытается перегрузить и истощить запасы украинского ПВО. Ради этого россияне усиливают свои ракетные удары по Украине.

Страны НАТО на саммите альянса в Бухаресте ведут дискуссию по поводу возможных поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
До восьми часов без света. Какая ситуация со светом в областях Украины
До восьми часов без света. Какая ситуация со светом в областях Украины
DAILY
Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России