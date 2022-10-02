Залужний поговорив телефоном з генералом Міллі: що обговорили

У неділю, 2 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонні переговори з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головнокомандувача ЗСУ.