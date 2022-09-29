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Залужный обсудил реагирование на мобилизацию в РФ с командующим ВС США в Европе

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Украина, Четверг 29 сентября 2022 17:51
Залужный обсудил реагирование на мобилизацию в РФ с командующим ВС США в Европе Фото: Велерий Залужный созвонился с генералом Кристофером Каволи (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 29 сентября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Залужного.

"Обменялись мнениями по оперативной обстановке, дальнейшим планам и потребностям в вооружении. Поделился с генералом Каволи видением Генерального штаба ВСУ по реагированию на мобилизацию в РФ", - рассказал он.

По словам Залужного, удалось получить от Каволи одобрительную оценку и уверения в дальнейшей поддержке.

Как сообщалось, Залужный находится в постоянном контакте с Каволи. Так, 2 августа состоялся совместный телефонный разговор главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

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Валерий Залужный
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