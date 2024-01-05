Залужный обсудил с командующим ВС США в Европе ситуацию на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Залужного в Telegram.

Во время разговора Залужный рассказал своему коллеге о ситуации на фронте.

"Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной, но контролируемой. Вооруженные силы Украины продолжают ведение оборонительных операций, концентрируются на отражении атак противника и нанесении ему максимальных потерь в живой силе и технике", - заявил он.

Также с генералом Каволи Залужный подробно обсудил возможные действия противника, которые ожидаются в течение ближайших недель и месяцев.

"Отдельно остановились на вопросе противодействия массированным ракетным ударам противника. Акцентировал внимание на необходимости усиления системы нашей противовоздушной обороны. Выразил благодарность американским партнерам за поддержку и помощь Украине в борьбе с российской агрессией", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Ситуация на фронте

В настоящее время украинские военные в большинстве своем находятся в активной обороне и по возможности атакуют. Ранее стало известно, что украинские воины отбили у кафиров один из терриконов в районе Горловки Донецкой области. Однако, например, ситуация в районе Авдеевки и Марьинки сложная.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские военнослужащие отошли на северную окраину Марьинки, поскольку россияне полностью уничтожили украинский город.

Детальнее о том, каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова" - читайте в обзоре РБК-Украина.

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