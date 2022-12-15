Залужный о мобилизации: мне не нужны еще сотни тысяч человек, мне нужны танки

Так, на вопрос журналиста, нужна ли Украине новая волна мобилизации, Залужный ответил, что ее проводят "в том виде, в каком она есть".

"У нас достаточно людей, и я четко вижу, что у меня есть. У меня достаточно. Мне не нужно еще сотни тысяч. Нам нужны танки, нам нужны бронетранспортеры, нам нужны БМП. И нам нужны боеприпасы..." - подчеркнул главнокомандующий.

Напомним, ранее в Минобороны объясняли, что продолжение мобилизации в Украине зависит от течения боевых действий. Поэтому какие-либо прогнозы по этому вопросу некорректны.

Между тем в Генштабе сегодня заявили, что мобилизация в Украине проводится по плану, постепенно доукомплектовуя войска и внезапности в этом процессе, как в России, не будет.

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