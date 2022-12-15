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Громов о мобилизации в Украине: сумбурности нет

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Украина, Четверг 15 декабря 2022 12:54
Громов о мобилизации в Украине: сумбурности нет Фото: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Мобилизация в Украине проводится по плану, постепенно доукомплектовуя войска. Внезапности в этом процессе, как в России, не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

Он объяснил, что мобилизация в Украине началась в начале полномасштабного вторжения и продолжается по сей день. Таким образом доукомплектовываются существующие и новосозданные части ВСУ.

"Мы также проводим соответствующие мероприятия, у нас массовая мобилизация была в начале войны. В дальнейшем в течение всех месяцев отражения российской агрессии мероприятия мобилизации у нас проводятся, но проводятся планово. У нас не было такого, как противник отмобилизовал 300 тысяч. Мы доукомплектовываем воинские части, формируем новые воинские части. Мы делаем все по плану. Сумбурности в действиях руководства страны, руководства ВСУ нет", - заявил Громов.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что дальнейшая мобилизация в Украине будет зависеть от хода войны.

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