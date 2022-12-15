UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Залужний про мобілізацію: мені не потрібні ще сотні тисяч людей, мені потрібні танки

Фото: головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Потреби у новій хвилі мобілізації в Україні задля збору ще сотень тисяч людей немає. Наразі українське військо укомплектоване і потребує більше озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в інтерв'ю виданню The Economist.

Так, на питання журналіста чи потрібна Україні нова хвиля мобілізації, Залужний відповів, що її проводять "в тому вигляді, в якому вона є".

"У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що я маю. Я маю достатньо. Мені не потрібно ще сотні тисяч. Нам потрібні танки, нам потрібні бронетранспортери, нам потрібні БМП. І нам потрібні боєприпаси..." - підкреслив головнокомандувач.

Нагадаємо, раніше в Міноборони пояснювали, продовження мобілізації в Україні залежить від перебігу бойових дій. Тому будь-які прогнози щодо цього питання некоректні.

Тим часом в Генштабі сьогодні заявили, мобілізація в Україні проводиться за планом, поступово доукомплектовуючи війська і раптовості у цьому процесі, як у Росії, не буде.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерій Залужниймобилизация в Украине