Залужный о мобилизации в 2024 году: кого-то в январе, а кого-то даже в декабре

Потребность украинской армии в новых бойцах не означает, что всех мобилизуют одновременно. Кого-то могут пригласить в армию в январе, а кого-то - в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Во-первых, я никоим образом не называл цифру 500 или 400, я называл общую потребность", - подчеркнул главнокомандующий.

По его словам, общая потребность в людях будет разбита на определенные периоды.

"То есть кто-то будет мобилизован в январе, а кто-то даже в декабре (следующего года - ред.). 2023 год происходил по такой же схеме, ничего особенного. Таким образом это будет осуществлено и в 2024 году", - пояснил Залужный.

Мобилизация в Украине

Напомним, на итоговой пресс-конференции президент Владимир Зеленский говорил, что Генштаб просит дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. По его словам, для этого должен быть комплексный план, который в том числе затронет вопросы тех, кто воюет почти два года без передышки.

Накануне Кабинет министров внес в Раду большой законопроект по мобилизации. Предлагается снизить возрастной порог с 27 до 25 лет, сократить перечень не подлежащих мобилизации категорий, рассылать повестки в ТЦК по электронной почте и другие инициативы.

Подробнее читайте в материале "Новые правила. Что украинцам ждать от крупного законопроекта о мобилизации: краткое изложение".

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