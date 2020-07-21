Заручників у Луцьку утримують вже 9 годин: що відомо на даний момент

Житель Рівненської області Максим Кривош вже протягом дев'яти годин утримує заручників у Луцьку. На місці інциденту досі лунають постріли та вибухи, заручники не постраждали.

РБК-Україна зібрала актуальну інформацію про захоплення автобуса в Луцьку станом на даний момент.

Заручникам передали воду

Стали відомі перші результати переговорів з Кривошем. Він дозволив передати воду для заручників. Воду передав перший заступник голови Національної поліції України Євген Коваль.

СБУ розцінила захоплення заручників в Луцьку як теракт

Служба безпеки України відкрила своє кримінальне провадження. За словами глави СБУ Івана Баканова, захоплення заручників буде розслідуватися як терористичний акт. Він також додав, що на всі питання з приводу переговорів відповідатимуть після того, як заручники будуть в безпеці.

Терорист вийшов на контакт

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що з Кривошем "є контакт" і з ним спілкуються постійно. Зі слів терориста, всі заручники знаходяться в нормальному стані, а Аваков сподівається, що ситуацію буде "так або інакше" вирішено найближчим часом.

Він також зазначив, що поліція спілкувалася з його родичами і друзями. Додаткові деталі Аваков не навів, пославшись на напруженість ситуації і на те, що Кривош теж стежить за інформаційним полем навколо захоплення заручників та його персони.

Інформація про психіатричне лікування виявилася недостовірною

Аваков на короткому брифінгу встиг також спростувати раніше поширену інформацію про те, що Кривош нібито проходив психіатричне лікування. Також він виключив зв'язок між захопленням заручників у Луцьку і сьогоднішнім вибухом в районі станції метро "Мінська" в Києві.

Про можливу другу бомбу поки нічого невідомо

Правоохоронці перевіряють інформацію про нібито ще одну бомбу в Луцьку, проте поки немає підтверджень. На даний момент вони намагаються відстежити маршрут пересування Кривоша, щоб встановити, де саме вибуховий пристрій може бути встановлено.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, терорист намагався збити квадрокоптер Служби безпеки України.

У центрі Луцька прогриміли вибухи

Стало відомо, що на місці, де стоїть захоплений автобус, прогриміло кілька вибухів. Геращенко вважає, що це вибухали вибухові пакети.