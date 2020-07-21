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У МВС спростували інформацію, що луцький терорист лікувався у психлікарні

Вівторок 21 липня 2020 16:33
У МВС спростували інформацію, що луцький терорист лікувався у психлікарні
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Раніше повідомлялося, що луцький терорист лікувався у психлікарні

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Максим Кривош, який захопив заручників в автобусі в Луцьку, не лікувався у психіатричній лікарні. Він також попросив бути акуратними в поширенні інформації про терориста.

Про це він повідомив на брифінгу.

"Наприклад, ви поширили інформацію про те, що цей товариш лікувався у психіатричній лікарні. Це недостовірна інформація", - зазначив він.

Аваков закликав "бути дуже акуратними у коментарях".

За його словами, неперевірена інформація "не допомагає ситуації, а створює додаткову напругу".

Нагадаємо, сьогодні вранці в Луцьку чоловік захопив маршрутний автобус з пасажирами. У терориста з собою вибухівку і зброю.

Нагадаємо, раніше у Департаменті карного розшуку повідомили, що терорист перебував на психіатричному лікуванні.

Крім того, стали відомі подробиці про луцького терориста Максима Кривоша; за даними поліції, у нього кілька судимостей.

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Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниЛуцькзахват заложниковАрсен Аваков
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