У МВС спростували інформацію, що луцький терорист лікувався у психлікарні

Раніше повідомлялося, що луцький терорист лікувався у психлікарні
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Максим Кривош, який захопив заручників в автобусі в Луцьку, не лікувався у психіатричній лікарні. Він також попросив бути акуратними в поширенні інформації про терориста.
Про це він повідомив на брифінгу.
"Наприклад, ви поширили інформацію про те, що цей товариш лікувався у психіатричній лікарні. Це недостовірна інформація", - зазначив він.
Аваков закликав "бути дуже акуратними у коментарях".
За його словами, неперевірена інформація "не допомагає ситуації, а створює додаткову напругу".
Нагадаємо, сьогодні вранці в Луцьку чоловік захопив маршрутний автобус з пасажирами. У терориста з собою вибухівку і зброю.
Нагадаємо, раніше у Департаменті карного розшуку повідомили, що терорист перебував на психіатричному лікуванні.
Крім того, стали відомі подробиці про луцького терориста Максима Кривоша; за даними поліції, у нього кілька судимостей.