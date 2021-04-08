Застава в розстрочку і пробаціонний нагляд: в Україні можуть ввести нові види покарань
Фото: Кабмін схвалив законопроекти про альтернативні види покарань (Віталій Носач, РБК-Україна)
Уряд схвалив розроблені Міністерством юстиції проекти законів про альтернативні види покарань. Серед них законопроекти про можливість внесення застави в в розстрочку і пробаціонний нагляд.
Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає "Урядовий портал".
Погоджені урядом законопроекти передбачають наступні зміни:
- заміна покарання у виді обмеження волі на новий вид покарання - пробаційний нагляд;
- розширення кола осіб, яким може призначатися покарання у виді громадських робіт;
- розширення кола осіб, до яких може бути застосовано звільнення від відбування покарання з випробуванням;
- запровадження застави майна (а не лише грошових коштів) як запобіжного заходу у кримінальному провадженні;
- можливість слідчого судді, суду встановлювати розстрочку внесення застави з урахуванням майнового стану підозрюваного, обвинуваченого;
- обмеження строків тримання обвинуваченого під вартою під час судового розгляду;
- запровадження системи оцінки криміногенних ризиків вчинення особою нового кримінального правопорушення;
- покращення умов перебування у слідчих ізоляторах осіб, узятих під варту, завдяки можливості надання платних послуг з поліпшених побутових умов та харчування, можливості доступу до глобальної мережі Інтернет, зміні порядку надання побачень.
Малюська зазначив, що пробацією не замінюватиметься позбавлення волі.
"Пробація застосовуватиметься і як основне, і як додаткове покарання. В першу чергу, вона розрахована на ті випадки, де наразі суд як покарання призначає обмеження волі або арешт", - зазначив він.
Нагадаємо, в Україні планують продати до 25 в'язниць з аукціону.
В минулому році Мін'юст планував виставити на продаж близько 30 законсервованих в'язниць.