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Застава в розстрочку і пробаціонний нагляд: в Україні можуть ввести нові види покарань

Новость на русском → Київ, Четвер 08 квітня 2021 14:19
Застава в розстрочку і пробаціонний нагляд: в Україні можуть ввести нові види покарань Фото: Кабмін схвалив законопроекти про альтернативні види покарань (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Уряд схвалив розроблені Міністерством юстиції проекти законів про альтернативні види покарань. Серед них законопроекти про можливість внесення застави в в розстрочку і пробаціонний нагляд.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає "Урядовий портал".

Погоджені урядом законопроекти передбачають наступні зміни:

  • заміна покарання у виді обмеження волі на новий вид покарання - пробаційний нагляд;
  • розширення кола осіб, яким може призначатися покарання у виді громадських робіт;
  • розширення кола осіб, до яких може бути застосовано звільнення від відбування покарання з випробуванням;
  • запровадження застави майна (а не лише грошових коштів) як запобіжного заходу у кримінальному провадженні;
  • можливість слідчого судді, суду встановлювати розстрочку внесення застави з урахуванням майнового стану підозрюваного, обвинуваченого;
  • обмеження строків тримання обвинуваченого під вартою під час судового розгляду;
  • запровадження системи оцінки криміногенних ризиків вчинення особою нового кримінального правопорушення;
  • покращення умов перебування у слідчих ізоляторах осіб, узятих під варту, завдяки можливості надання платних послуг з поліпшених побутових умов та харчування, можливості доступу до глобальної мережі Інтернет, зміні порядку надання побачень.

Малюська зазначив, що пробацією не замінюватиметься позбавлення волі.

"Пробація застосовуватиметься і як основне, і як додаткове покарання. В першу чергу, вона розрахована на ті випадки, де наразі суд як покарання призначає обмеження волі або арешт", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні планують продати до 25 в'язниць з аукціону.

В минулому році Мін'юст планував виставити на продаж близько 30 законсервованих в'язниць.

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