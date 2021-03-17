ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні планують продати до 25 в'язниць з аукціону

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 13:04
В Україні планують продати до 25 в'язниць з аукціону Фото: Денис Малюська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства юстиції України Денис Малюська повідомив, що в країні планують продати до 25 в'язниць. До бюджету піде 30% виручки від продажу.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українським новинам".

За його словами, 70% виручки від продажу Мін'юст залишає собі.

"Десь 22-25 ми врешті-решт і продамо. За який час - це залежить від нормативного регулювання", - повідомив він.

Міністр зазначив, що якщо ця норма буде продовжена на рік, то будуть продовжувати і в наступному році.

Раніше Денис Малюська говорив, що першу таку установу планували продати вже на початку березня 2021 року.

Нагадаємо, в минулому році Мін'юст планував виставити на продаж близько 30 законсервованих в'язниць.

Як повідомляло РБК-Україна, в 2021 році Мін'юст планує продати як мінімум чотири в'язниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика тюрьма
NEWS
Карантин у Харківській області планують посилити. Будуть транспортні обмеження
Карантин у Харківській області планують посилити. Будуть транспортні обмеження
DAILY
Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік